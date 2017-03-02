Шуневич открыл в Минске памятник царскому полицейскому с собачкой 35 2.03.2017, 14:59

Фото: mvd.gov.by

Церемония прошла на улице Городской Вал.

2 марта, за два дня до 100-летия белорусской милиции, министр внутренних дел Игорь Шуневич открыл в Минске памятник царскому полицейскому с собачкой. Церемония прошла на улице Городской Вал рядом с музеем центра культурно-воспитательной работы МВД, сообщает «Еврорадио».

Шуневич заявил, что образ городового сборный. «Я считаю, что это очень символическая фигура, — цитирует слова министра пресс-служба МВД. — Она олицетворяет собой порядок и спокойствие на улицах города, то, что сегодня обеспечивает Министерство внутренних дел, и то, что является визитной карточкой нашего ведомства и нашего государства».

В торжестве приняли участие министр культуры Борис Светлов и председатель Мингорисполкома Андрей Шорец. Последний отметил, что новый «культурный объект» получит статус знакового и «будет украшать столицу».

Решение сделать монумент именно царскому городовому, которого фактически первые минские милиционеры в 1917 году и заменили, довольно странное.