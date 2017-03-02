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Белыничские «тунеядцы» бойкотируют скандальный налог

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  • 2.03.2017, 14:59
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Более 93% жителей района, которых налоговики записали в «тунеядцы», отказались платить абсурдный налог.

В Белыничском районе только 87 «тунеядцев» оплатили абсурдный налог. Всего же в общий список «тунеядцев» в районе налоговики внесли 1271 жителя района.

Соответствующие цифры были озвучены в ходе пресс-конференции с участием начальника райинспекции Министерств налогов и сборов Марии Вододоховой и начальника отдела контроля налогообложения субъектов хозяйствования и физических лиц Антона Щуракова, сообщает сайт 6tv.by.

По словам Марии Вододоховой, в первоначальный список «тунеядцев» по состоянию на 1 октября 2016 года в Могилевской области вообще входило 2843 потенциальные «тунеядца». Однако первоначальный список сократился более чем на половину и составил 1 271 человека.

Цифры просто ужасают, если учесть, что на начало 2016 года в Могилевской области проживало лишь 19 156 человек. За последний год население района еще значительнее сократилось, в его экономике сейчас задействовано около семи тысяч человек. Также по состоянию на 1 марта 2017 года на учете в управлении по труду, занятости и социальной защите Белыничского райисполкома находится 6814 получателей пенсий и пособий.

На конец декабря 2016 года в Могилевской области было официально зарегистрировано 54 безработных (0,7%), однако эта цифра ничего, кроме смеха, у местных жителей не вызывает. Достойную работу с более-менее приличным заработком в районе найти практически невозможно.

Журналисты пообщались с несколькими жителями Белыничского района, которые получили «письма счастья» из налоговой инспекции. Никто из этих людей абсурдный сбор оплачивать не собирается, так как у них просто нет таких денег.

В последние годы социально-экономические показатели развития Белыничского района значительно ухудшились.

Напомним, что один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич уточнил план действий на День Воли: 25 марта акция пройдет в Минске, 26 марта – в регионах.


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