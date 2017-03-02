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Посудомойщик стал совладельцем ресторана с двумя мишленовскими звездами

  • 2.03.2017, 15:08

Али Сонко проработал в ресторане 14 лет.

Датский шеф-повар Рене Редзепи, совладелец копенгагенского ресторана Noma с двумя мишленовскими звездами, объявил о временном закрытии заведения. В конце года, рассказал Редзепи, ресторан откроется в новом месте и будет представлять собой «городскую ферму», пишет meduza.io.

Вместе с этим шеф-повар представил публике новых совладельцев ресторана. Ими стали два менеджера заведения, а также посудомойщик Али Сонко, проработавший в Noma 14 лет — со дня открытия ресторана.

«Али — сердце и душа Noma. Не думаю, что люди понимают ценность того, что с нами работает такой человек, как Али. Он всегда улыбается», — объяснил свое решение Редзепа. Шеф-повар также добавил, что его собственного отца также звали Али, и он тоже работал посудомойщиком, когда только приехал в Данию.

Редзепи также объявил, что в будущем совладельцами ресторана станут и другие сотрудники: «Это только начало. Мы собираемся удивить еще несколько человек, дав им часть стен, в которых они решили работать».

Али Сонко 62 года. Он родился в Гамбии, у него 12 детей.


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