Общество мародеров 3 Виталий Портников, «Крым. Реалии»

2.03.2017, 15:18

Виталий Портников

Россияне гордятся прошлым, так как у них нет настоящего.

Российские социологи из Левада-Центра обнародовали результаты опроса, которые показывают, чем гордятся их соотечественники. Эти результаты – свидетельство серьезной болезни российского общества, одурманенного как официальной пропагандой, так и собственными комплексами – комплексами неудачников и «терпил», давно уже не способных бросить серьезный вызов собственной криминализированной власти, добиться конкуренции в политике и экономике, а также честности в медиа.

Первое место в списке российской гордости занимает победа в Великой Отечественной войне – так в соседней стране называют Вторую мировую, выделяя из истории период, когда СССР и нацистская Германия не были союзниками.

Конечно, победа над нацизмом – великое событие, даже если помнить о том, что на территории самого СССР и оккупированных им стран Европы еще пять десятилетий господствовал режим, который можно сравнить с гитлеровским. Но все дело в том, что современные россияне никого не побеждали. Самым молодым участникам войны уже далеко за 80 лет, причем живут эти старики зачастую в отнюдь не лучших условиях. Большинство россиян судьба собственных ветеранов не волнует. Им гораздо проще пройтись с портретами погибших родственников по улицам – это дешево и не налагает никакой ответственности за живых. И не случайно. К победе над нацизмом современные россияне никакого отношения не имеют. Россияне гордятся прошлым, так как у них нет настоящего. И эта показная гордость заменяет им будущее.

Еще одним подтверждением этого тезиса был тот факт, что вторую строчку в подобных опросах неизменно занимало покорение космоса – при том, что современная Россия отнюдь не находится в авангарде космических исследований и использует технологии советских времен. Но в этом году космос потеснила кража Крыма. Факт – это современное событие. Но только чем тут гордиться? Вероломным – в духе Гитлера – нападением на страну, которую многие российские обыватели до сих пор называют «братской»? Нарушением международного права? Репрессиями и издевательствами в Крыму?

Россияне и не заметили, как из общества лживых циников превратились в общество мародеров.

Виталий Портников, «Крым. Реалии»