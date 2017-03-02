Лукашенко готовится распродавать «фамильное серебро»? 9 Татьяна Маненок, «Белрынок»

2.03.2017, 15:24

Дела у правителя идут совсем плохо.

В Беларуси анонсирована скорая реформа госсектора. Будет ли это действительно реформа или ее имитация, станет ясно совсем скоро. В любом случае, документ, предполагающий серьезную ломку нынешней системы управления госпредприятиями, подготовлен и может быть обнародован в ближайшее время.

Документ, который госпредприятия должны ждать, что называется, с замиранием сердца, называется Комплексная стратегия повышения эффективности управления госорганизациями.

Первый зампредседателя Госкомимущества Беларуси Алексей Васильев на пресс-конференции 21 февраля заметил, что документ подготовлен по поручению Лукашенко и правительства. Над ним почти год работала межведомственная координационная группа по вопросам реформирования госорганизаций и управления госактивами. Группа была создана по распоряжению премьер-министра Андрея Кобякова в марте 2016 года. Курировал ее работу первый вице-премьер Василий Матюшевский.

Проект комплексной стратегии предварительно уже одобрен в правительстве. «Документ находится в высокой степени готовности. Надеемся, что в ближайшее время он увидит свет», — сказал Васильев.

ВБ И МВФ УБЕДИЛИ «АНТИПРИВАТИЗАЦИОННЫЕ» АРГУМЕНТЫ МИНСКА

Напомним, реформирование госсектора названо одним из 6 ключевых разделов «дорожной карты» структурных реформ, которую Всемирный банк вместе с правительством Беларуси и Нацбанком разработали еще в 2015 году. Этот раздел по реформированию госсектора включает в том числе реструктуризацию белорусских госпредприятий.

Миссия МВФ по итогам работы в Минске в июне 2016 года рекомендовала Беларуси углубить и ускорить реформирование реального сектора и подготовила пакет предложений. В числе мер эксперты фонда рекомендовали в том числе разделить функции собственника и регулятора, и уже в 2017 г. создать единый орган управления госсектором на базе Госкомимущества.

Отметим, что приватизация, как обязательное требование реформы госсектора, в рекомендациях международных экспертов теперь не упоминается. Белорусским властям, вероятно, удалось убедить их исключить этот пункт из повестки. Логика могла быть следующей: кто, вероятнее всего, скупит белорусские активы в случае их приватизации? Скорее всего, российский бизнес, но он вряд ли заинтересован в развитии белорусских предприятий. Похоже, этот аргумент оказался убедительным. Вероятно также, что в такой «однобокой» приватизации не заинтересована не только белорусская сторона.

По сути, это подтвердил и Лукашенко 3 февраля на встрече с журналистами и экспертами. Рассказывая о ходе переговоров с МВФ по новой программе для Беларуси, он отметил, что одним из обсуждаемых с международными экспертами вопросов является повышение эффективности управления госпредприятиями.

«Питер Долман (глава миссии МВФ по Беларуси. — Прим. ред.) сначала не воспринимал вообще Беларусь. Сейчас два вопроса осталось, один из них — госсобственность. И то, они только спрашивают о перспективах госпредприятий, не говорят порезать их на куски, раздать и продать. Когда я им объяснил, что произойдет, если мы объявим о продаже предприятий, и где они окажутся, они уже не ставят этот вопрос», — отметил Лукашенко.

«Если я сейчас эти предприятия выставлю на продажу, каждый из вас 100% ответит, где они окажутся, кто их купит. Я в истории навсегда останусь, если, как в соседних некоторых наших государствах, «прихватизация» произойдет. И, более того, эти предприятия не у наших людей в руках окажутся, если это будет честно и рыночно», — сказал Лукашенко.

НИ ОДНОЙ СДЕЛКИ С ГОСПАКЕТАМИ

Поскольку в последнее время приватизация активов фактически ушла из повестки белорусских властей, то и результат закономерен: в 2016 году в стране не было ни одной приватизационной сделки с госпакетами акций. Хотя Госкомимущество было готово продать на аукционах и по конкурсу госпакеты акций 56 ОАО (в том числе «БАТЭ», «Горизонта», Гомельского радиозавода, «Коралла» и т. д.).

«Сделок не было не потому, что мы не довели их до конца, а потому, что предложений от потенциальных инвесторов не поступало вообще. Мы даже не могли «зацепиться» за какого-то инвестора в случае его интереса, чтобы можно было бы довести сделку до логического завершения. То есть, не было интереса вообще», — подчеркнул Васильев.

Не было никакого движения и в реализации заявленных еще четыре года назад 5 белорусско-российских интеграционных проектов (напомним, речь шла об интеграции ОАО «МАЗ» и ОАО «КамАЗ», ОАО «Интеграл» и ОАО «Российская электроника», ОАО «Минский завод колесных тягачей» и ГК «Ростехнологии», ОАО «Гродно Азот» и ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим»). «В прошлом году эта тема в Госкомимуществе не проговаривалась», — сказал Васильев.

ГОСКОМИМУЩЕСТВО ТОЖЕ БУДЕТ УПРАВЛЯТЬ ПРЕДПРИЯТИЯМИ

Итак, системной приватизации, которая в комплексе с другими реформами могла бы стимулировать структурную перестройку национальной экономики, в Беларуси ожидать не стоит. А чего ждать?

Если судить по правительственным документам, реформа белорусская госсектора будет означать изменение системы управления госпредприятими и внедрении корпоративного управления в ОАО.

Сначала планируют разграничить функции государственного и хозяйственного управления предприятиями. То есть, отраслевые министерства освободят от управления хоздеятельностью — за ними оставят только разработку отраслевой политики. При этом функции управления промышленностью собираются передать одному госоргану — Министерству промышленной политики. Управлять стратегически значимыми и валообразующими предприятиями будет, как предполагается, Госкомимущество.

Первый зампредседателя ГКИ Васильев 27 января сообщил, что всего Госкомимуществу правительство планирует передать около 45 предприятий, которые сейчас находятся в ведении министерств финансов, торговли, транспорта и коммуникаций. ГКИ будет назначать в эти ОАО представителей государства, определять независимых директоров, отслеживать работу менеджмента, выстраивать бонусную систему и т. д.

«Если одномоментно передать, то, конечно, много. Поэтому мы говорим об этапах передачи... В 2017 году заберем несколько предприятий. К концу года — началу 2018-го проанализируем, что удалось сделать. Если все будет хорошо, в 2018 году будем подтягивать остальные. Если в этом году сможем взять, скажем, 10 компаний, то в следующем — 15, в 2019 году — еще больше. Пока нет опыта, говорить сложно», — рассказал Васильев.

Первая ласточка этого процесса — компания «Белавтодор». В начале января 2017 года госпредприятие «Управляющая компания холдинга «Белавтодор» преобразовано в ОАО, при этом 100% акций общества находятся в госсобственности, в управлении ГКИ. Сейчас Госкомимущество формирует совет директоров этой компании и занимается поиском кандидатур независимых директоров.

«Самое главное — понять роль ГКИ в этом процессе (управления предприятиями. — Прим. ред.). Если исходить из того, сколько битума или щебня на дороге — это один вопрос. Но мы исходим из того, что управление предприятиями должно быть таким, как в Китае. Там такой же комитет, как наш, управляет госкорпорациями, некоторые из которых входят в топ-100 мировых гигантов. Но он не занимаются их хозяйственными делами, а только их управлением. Комитет решает, надо ли продавать акции, нужны ли инвесторы, как выстроена корпоративная система, достигаются ли показатели эффективной работы», — отметил Васильев на пресс-конференции 22 февраля.

Однако справиться с новыми задачами с нынешней численностью работников (сейчас в ГКИ работает 105 человек) ведомству будет сложно. «Нынешняя структура ГКИ выстроена под текущие задачи. При дальнейшей передаче активов нужно говорить об увеличении численности комитета, либо о ее не уменьшении в рамках оптимизации численности», — отметил Васильев.

По его словам, это — сложный вопрос, и «он находится в стадии очень серьезного обсуждения». «Возможно, том числе и поэтому данная стратегия пока не утверждена. Там очень серьезный клубок вопросов. Если министерства будут отвечать за общую политику, то получается, что от них уходит управление предприятиями. Если управление передадут в ГКИ, нам нужно брать людей из министерств... Думаю, Госкомимуществу потребуется перестройка и, возможно, укрепление кадрового состава», — заключил Васильев.

НОВУЮ СТРАТЕГИЮ ДОЛЖЕН УТВЕРДИТЬ ЛУКАШЕНКО

Гипертрофированная госсобственность в Беларуси — «рассадник» серьезных болезней национальной экономики. Это хорошо понимают не только зарубежные эксперты, но многие белорусские чиновники. Тем не менее, очевидно, что ожидаемая ломка сложившейся системы управления госпредприятиями на фоне сложной экономической ситуации в стране — серьезное испытание для белорусского руководства. По доброй воле оно вряд ли решилось бы на подобную трансформацию.

Но так как сейчас на этот вопрос «завязана» судьба кредита МВФ, то А. Лукашенко может поставить свою подпись под этим документом. При этом не исключено, что прежде, чем это случится, подготовленная правительством «стратегия», декларирующая серьезное переформатирование управленческих функций в отношении госпредприятий, может быть подвергнута серьезной корректировке. Впрочем, также неясно, будет ли она на самом деле реализована или же белорусские власти ограничатся только благими намерениями. И, наконец, нет ответа на самый главный вопрос: будут ли достигнуты декларируемые в ней цели?

Татьяна Маненок, «Белрынок»