Ахметов отказался платить налоги «ДНР» и «ЛНР» 1 2.03.2017, 15:48

Ринат Ахметов

Предприятия будут продолжать работу в рамках украинского законодательства.

В группе компаний Рината Ахметова «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ) заявили, что не будут платить налоги в бюджет самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных «республик». Об этом в четверг, 2 марта, сообщается на официальном сайте СКМ, пишет tut.by.

«Группа СКМ всегда работала и продолжает работать исключительно в рамках украинского законодательства», — говорится в заявлении. Также отмечается, что никакое давление не заставит компанию изменить юрисдикцию активов.

В заявлении уточняется, что с начала конфликта на Донбассе СКМ выплатила в государственный бюджет более 100 миллиардов гривен (215 миллиардов рублей) налогов. При этом десятая часть сборов отчислялась предприятиями, расположенными на не подконтрольной Киеву территории.

«Мы считаем частную собственность суверенной, а требование о перерегистрации своих предприятий и оплате налогов «ДНР» и «ЛНР» — неприемлемым», — подчеркнули в СКМ.

1 марта стало известно, что власти «ДНР» и «ЛНР» ввели внешнее управление на украинских предприятиях, находящихся на их территории.

«Совет министров ЛНР»утвердил список предприятий, на которых могут ввести «временную администрацию», 28 февраля. В перечне значатся четыре угледобывающие компании, принадлежащие Ахметову.

Днем ранее руководители ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий выступили с ультиматумом, потребовав до 1 марта 2017 года прекратить торговую блокаду Донбасса. В противном случае они пообещали ввести внешнее управление на всех предприятиях украинской юрисдикции и перестать поставлять уголь в Украину.

Украинские радикалы при поддержке ряда политиков начали торговую блокаду Донбасса в январе. Из-за их действий в страну прекратились поставки угля, что заставило Киев ввести чрезвычайный режим в энергетике.

Ринат Ахметов — украинский бизнесмен и промышленник, его называют самым богатым человеком в Украине. В 2016 году его состояние оценивалось в 2,3 миллиарда долларов.