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Анастасия Прокопенко: Приятно, что мои усилия не пропали даром

  • 2.03.2017, 15:53
Анастасия Прокопенко
Архивное фото mst.by

Белорусская атлетка прокомментировала получение олимпийской медали.

Потенциальный призер Олимпийских игр в Пекине Анастасия Прокопенко в интервью корреспонденту «Прессбола» прокомментировала новость о лишении украинки Виктории Терещук бронзовой награды Игр-2008,

- Анастасия, какие чувства обуревают в связи с новостью от МОКа?

– Не могу сказать, что испытываю яркие эмоции. Дорога ложка к обеду! Но приятно, что мои усилия не пропали даром, что огромная работа все-таки дала результат. И потом это же будет записано в истории. Это важно для развития современного пятиборья в Беларуси. С другой стороны, на чужом несчастье счастья не построишь.

- Вы ведь, как и Терещук, тоже сдавали допинг-тест?

Конечно. На Олимпийских играх стандартная практика: допинг-пробы берут у всех спортсменов, занявших первые шесть мест. Поэтому эту процедуру на Олимпийских играх я проходила дважды — в Пекине и Лондоне, где заняла шестое место, – сказала Прокопенко.


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