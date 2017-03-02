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Стало известно, когда Литва построит двухметровый забор на границе с Беларусью

  • 2.03.2017, 15:59

Правительство Литвы также планирует приобрести новый патрульный корабль и беспилотники.

Правительство Литвы планирует к 2020 году возвести заграждение на границе с Беларусью и Россией, кроме того, планирует приобрести новый патрульный корабль и беспилотники, сообщает interfax.by.

«Заграждение - только один из компонентов, который применяется при создании пограничной инфраструктуры. И всегда эффективнее всего не просто возвести заграждение, но и оборудовать систему видеонаблюдения. Потому что просто заграждение без такой системы будет не слишком эффективно», - заявил глава Службы охраны госграницы Литвы Ренатас Пожела.

По его словам, заграждение будет высотой более двух метров. Оно не будет полностью изолировать территорию Литвы от России и Беларуси, потому что не будет возводиться на болотах или в других труднопроходимых местах.

В бюджете этого года предусмотрено 3,6 млн евро на возведение заграждения от Калининградской области России. Система наблюдения здесь, как и оборудование в Беларуси, будет установлено в последующие годы.

Как говорится в обнародованном Плане мер по реализации программы правительства Литвы, к 2020 году пограничникам также купят беспилотники.

В плане мер по реализации правительственной программы также намечается приобрести для погранслужбы новые корабли на воздушной подушке для осуществления поисково-спасательных операций в Куршском заливе.

Также планируется купить быстроходные катера, чтобы оперативнее реагировать на нарушения границы в Балтийском море и Куршском заливе.

Для патрулирования в Куршском заливе также намечается купить специально приспособленный для этого корабль. Патрульный корабль в Балтийском море уже действует.

Заграждение на границе с Россией возводит в настоящее время Латвия.


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