Минтруд РФ предложил создать всероссийский реестр тунеядцев 2.03.2017, 16:18

Ответственными за ведение реестра будут местные власти.

Министерство труда РФ продолжает реализацию своей идеи по введению налога на тунеядство, который обяжет трудоспособных граждан, не имеющих официальной занятости, платить государству, пишет ria.ru.

Для того, чтобы новый налог реальностью, нужно создать всероссийский реестр неработающего населения - соответствующая инициатива уже подготовлена в Минтруда, заявил в четверг начальник отдела департамента правовой и международной деятельности ведомства Денис Корсаков на круглом столе в Совете федерации.

По словам Корсакова, ответственными за ведение реестра тунеядцев предлагается назначить местные власти субъектов РФ.

Попавшие в реестр будут платить налог. Его размер может составить около 25 тысяч рублей с человека в год, сообщил в феврале глава Минтруда Максим Топилин в интервью "Российской газете".

"Несправедливо, <...> когда один человек официально трудится, за него платятся все взносы в социальные внебюджетные фонды или он их платит сам, будучи индивидуальным предпринимателем, а другой имеет доход, но никуда ничего не платит, при этом пользуется теми же социальными услугами по сути за счет первого", - объяснил министр.

Чтобы восстановить социальную справедливость, с граждан нужно собирать 10 тысяч рублей в систему медицинского страхования и 15 тысяч - "для формирования пенсионных прав".

Деньги от налога должны пойти в региональные бюджеты: "они финансируют взносы в систему обязательного медицинского страхования за всех неработающих людей - а это и дети, и пенсионеры, и те, кто занят в теневом секторе", заявил Топилин.

Он добавил, что "если последние сами за себя платили бы, у бюджетов было бы больше денег на реализацию различных социальных программ".

Правительство пока не определилось с тем, стоит ли вводить предложенные Минтрудом меры, заявил в ноябре глава Минфина Антон Силуанов.

Российский законопроект о налоге на тунеядство будет построен с учетом опыта аналогичного сбора, который действует в Беларуси, пояснили РИА Новости в пресс-службе Минтруда.

Как известно с весны 2015 года в республике неработающие граждане обязаны платить в казну 20 минимальных зарплат в год (около 200 долларов) "в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов".