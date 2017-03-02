Белорусская валютно-фондовая биржа будет торговать на час дольше 1 2.03.2017, 16:26

Нововведение вступит в силу с 6 марта.

Торги на Белорусской валютно-фондовой бирже (БВФБ) будут проводиться на час дольше. Соответствующие изменения в Операционный регламент торгового дня по сделкам покупки, продажи, конверсии иностранной валюты утверждены решением БВФБ от 27 февраля нынешнего года. Нововведение вступает в силу с 6 марта, сообщает onliner.by со ссылкой на Нацбанк.

С 6 марта 2017 года торги иностранными валютами на бирже будут проводиться ежедневно с 10:00 до 13:00.

В связи с увеличением продолжительности торговой сессии, по результатам которой Нацбанком устанавливаются официальные курсы белорусского рубля к иностранным валютам, время публикации курсов на официальном сайте Национального банка также смещается на 1 час: курсы, вступающие в действие со следующего дня, будут доступны на сайте Национального банка ориентировочно с 14:00.

— Кроме того, для участников биржевых торгов оптимизирован порядок проведения расчетов по итогам совершенных сделок. Данная мера позволит повысить оперативность проведения расчетов по итогам торгов иностранными валютами и, как следствие, стимулировать дальнейшее развитие биржевого сегмента внутреннего валютного рынка, — сообщает Нацбанк.

Кроме этого, БВФБ заявляла о том, что, возможно, предоставит доступ к торгам физлицам. Случится ли это, неизвестно. Пока же планируется, что биржей и Нацбанком будут выработаны предложения по дальнейшему развитию инструментов внутреннего валютного рынка, определению «наилучшей практики» проведения валютных операций с учетом потребностей субъектов валютных операций и в интересах участников рынка.