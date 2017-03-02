Президентa Грузии cделали почетным профессором БНТУ 12 2.03.2017, 16:34

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Георгий Маргвелашвили

После встречи с Лукашенко, Маргвелашвили получил ученую степень и диплом.

Президенту Грузии Георгию Маргвелашвили 2 марта был вручен диплом почетного профессора Белорусского национального технического университета, передает belta.by.

Звание почетного профессора БНТУ грузинскому лидеру присвоено за большую поддержку в развитии и укреплении дружественных связей с Беларусью и партнерских отношений с университетом в сфере образования, науки и производства.

Заметим, что грузинский президент начинал свою карьеру гидом в туркомпании. Позже преподавал философию в Тбилисском независимом университете, работал в Национальном демократическом институте международных отношений.

А незадолго до того, как стать президентом несколько лет был ректором Института общественных дел Грузии