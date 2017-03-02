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В шахте под Львовом произошел взрыв

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  • 2.03.2017, 16:42
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На момент ЧП под землей находились 172 горняка.

Во Львовской области в селе Глухов Сокальского района прогремел взрыв на шахте № 10 "Степная" ОАО "Львовуголь", сообщили в ГСЧС, пишет unian.net.

Отмечается, что взрыв произошел на шахте горизонте 550 м., в 119 конвейере в результате взрыва произошло обрушение горной породы.

На шахте находились 172 горняка, на аварийном участке 34 горняка, из которых 8 погибли 6 горняков с травмами подняли на поверхность. В ГСЧС отметили что судьба 20 горняков остается неизвестной.

Причина обрушения устанавливается.


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