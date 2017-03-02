закрыть
2 марта 2017, четверг, 19:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: Роналду сделал дубль за три минуты

  • 2.03.2017, 16:51
  • 6,162
Криштиану Роналду
Фото: Getty Images

Этим известный футболист спас «Реал» от поражения.

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил два мяча и спас свою команду от поражения в домашней встрече 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Видео с лучшими моментами матча размещено на канале Football Highlights в YouTube, пишет lenta.ru.

До 86-й минуты сливочные проигрывали со счетом 1:3, после чего получили право на пенальти, который реализовал португалец. Через три минуты Роналду головой замкнул подачу с углового.

В чемпионате Испании с 57 очками лидирует «Барселона». У «Реала», идущего вторым, на одно очко меньше и игра в запасе.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан