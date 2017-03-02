Видеофакт: Роналду сделал дубль за три минуты 2.03.2017, 16:51

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Криштиану Роналду

Фото: Getty Images

Этим известный футболист спас «Реал» от поражения.

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду забил два мяча и спас свою команду от поражения в домашней встрече 25-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Видео с лучшими моментами матча размещено на канале Football Highlights в YouTube, пишет lenta.ru.

До 86-й минуты сливочные проигрывали со счетом 1:3, после чего получили право на пенальти, который реализовал португалец. Через три минуты Роналду головой замкнул подачу с углового.

В чемпионате Испании с 57 очками лидирует «Барселона». У «Реала», идущего вторым, на одно очко меньше и игра в запасе.