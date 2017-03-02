Минчанин взломал сайт ресторана, чтобы заказать бургеры 2 2.03.2017, 17:09

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Находчивый житель столицы не смирился с тем, что его офис не входит в зону доставки.

В обеденное время он сагитировал коллег заказать бургеры с доставкой. Но когда дело дошло до отправки заявки, выяснилось, что как раз их офис находится в «мертвой зоне». По непонятным причинам, он не входит в зону доставки в отличие от соседей, пишет nn.by.

Не смирившись с такой несправедливостью, минчанин решил предпринять обходной маневр. Звонить в ресторан и выяснять, в чем здесь проблема и как исправить эту ошибку, ему было лень. А поскольку он знал, как работают сайты, то немного «помудрил» над кодом подтверждения заказа, заменил в нужном месте true на false и вскоре встречал свои бургеры.

Кстати, доставка на адрес Домбровского, 9 по-прежнему не работает.