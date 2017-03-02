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«25 марта станет днем единения белорусов»

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  • 2.03.2017, 17:13
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Фото: svaboda.org

После Маршей рассерженных белорусов народ поверил в свою силу.

Об этом Charter97.org заявила общественная активистка и режиссер Ольга Николайчик.

- Николай Статкевич озвучил план действий на День Воли: 25 марта акция пройдет в Минске, 26 марта – в регионах. По вашему мнению, почему важно придерживаться именно такой стратегии?

- На День Воли надо обязательно выходить: это наш священный долг. Мы всегда выходили в этот день на улицы Минска, и выходили десятки тысяч человек.

В этом году День Воли совпал с массовой акцией за отмену незаконного декрета о «тунеядстве». Для себя лично я развожу тематику этих мероприятий: протест против несправедливой власти и праздник в честь 99-й годовщины провозглашения белорусской независимости и создания БНР.

Защита независимости Беларуси – это сегодня сверхактуальная тема. Задача нашего народа сейчас – отстоять независимость своей страны. Если на Дне Воли мы продемонстрируем эту готовность, незаконная власть не сможет продолжать свою политику и строить на костях белорусов свои бизнес-центры и «бульбаш-холлы».

И хотя я разделяю борьбу за идеалы и историческую память с борьбой против несправедливой власти и ее декретов, белорусы должны объединиться на День Воли.

Это будет означать то, что мы достигли цели. Очень важно, чтобы люди, которые выйдут на акцию 25 марта и будут скандировать «Жыве Беларусь!», были едины. Чтобы те, кто выходит на этот праздник каждый год, и протестующие против бесчеловечного декрета о «тунеядстве» достигли согласия. Это будет нашей победой.

Я надеюсь, что это так и будет. 25 марта должно стать днем окончательного объединения тех, кто вышел на борьбу за свои права, за Беларусь, за независимость, за право жить по-европейски и зваться белорусами и людьми.

Я уверена, что этот День Воли будет более массовым, чем в прошлые годы.

На Маршах рассерженных белорусов в Минске и регионах люди поверили, что они могут изменить ситуацию, что их вместе – десятки тысяч человек. Ведь на протест в отдельных городах выходило по несколько тысяч рассерженных на власть белорусов. Мы поверили в свою силу и достоинство.


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