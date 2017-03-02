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В Беларуси для населения подорожает газ в баллонах

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  • 2.03.2017, 17:16
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Цена на сжиженный газ в баллонах вырастет уже с 4 марта.

Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 23 февраля 2017 года №14 увеличена цена на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.

В соответствии с документом цена на газ сжиженный для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемый населению, установлена в размере Br1 за 1 кг.

Сейчас стоимость 1 кг газа сжиженного составляет 65 копеек. Постановление вступает в силу 4 марта 2017 года.

Как ранее сообщал сайт charter97.org, с 1 марта значительно подорожала коммуналка.


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