В Беларуси для населения подорожает газ в баллонах

В Беларуси для населения подорожает газ в баллонах9
- 2.03.2017, 17:16
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Цена на сжиженный газ в баллонах вырастет уже с 4 марта.
Постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли от 23 февраля 2017 года №14 увеличена цена на газ сжиженный, реализуемый населению в баллонах. Соответствующая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале.
В соответствии с документом цена на газ сжиженный для заправки газовых баллонов объемом 1 л (0,4 кг), 5 л (2,0 кг), 12 л (5,0 кг), 27 л (11,4 кг), реализуемый населению, установлена в размере Br1 за 1 кг.
Сейчас стоимость 1 кг газа сжиженного составляет 65 копеек. Постановление вступает в силу 4 марта 2017 года.
Как ранее сообщал сайт charter97.org, с 1 марта значительно подорожала коммуналка.