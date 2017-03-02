Как студенты Барселоны маршируют за свои права
- 2.03.2017, 17:22
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В четверг на улицы Барселоны вышли студенты, требующие снижения оплаты за обучение.
Белорус, живущий в столице Каталонии, поделился с gazetaby.com видео, на котором видна часть шествия.
Непривычное белорусскому глазу зрелище: демонстранты заняли всю проезжую часть, водители мотоциклов и скутеров объезжают их по тротуарам.
Сколько стоит учеба в Испании
Обучение в государственных университетах Испании формально считается бесплатным. Однако за организацию учебного процесса, проживание, питание, проезд в общественном транспорте и интернет студенты должны платить сами. За год учебы такие расходы могут составить 800-1000 евро. Учеба в частных университетах стоит до 4000 евро в год.
Обучение по магистерским программам стоит до 3000 евро за весь курс обучения.
Иностранным студентам первый год обучения может стоить дополнительной суммы в несколько тысяч евро за оформление необходимых документов и языковых курсов.