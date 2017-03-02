Как в Беларуси «незаметно» дорожает коммуналка 12 2.03.2017, 17:34

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Карикатура: kaifolog.ru

При этом зарплаты белорусов продолжают стремительно падать.

После январского подорожания услуги ЖКХ снова выросли в цене – с 1 марта некоторые тарифы проиндексировали.

Только белорусы оплатили заметно потяжелевшие январские жировки, как коммуналка снова подорожала. Это связано с тем, что со второго квартала 2017 года некоторые услуги ЖХК проиндексировали. Согласно соответствующему постановлению Совета Министров, с 1 марта проиндексированы тарифы на газ, электрическую и тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, пишет intex-press.by.

Как индексируют тарифы ЖКХ

Указ № 550, который предусматривает индексацию услуг ЖКХ, Александр Лукашенко подписал еще в декабре 2013 года. Документ устанавливает право государства не только ежегодно повышать тарифы ЖКХ на $5 (для семьи из трех человек, проживающей в двухкомнатной квартире 48 квадратных метров), но плюс к этому ежеквартально их индексировать.

Основанием для индексации тарифов ЖКХ является рост номинальной (то есть начисленной) зарплаты в стране.

Например, чтобы проиндексировать услуги ЖКХ со второго квартала 2017 года, за расчет брали номинальную зарплату за 4 квартал 2016 года и сравнивали ее с предыдущим периодом – третьим кварталом 2016 года. За это время номинальная зарплата увеличилась примерно на 0,4%. На столько же проиндексировали и некоторые услуги ЖКХ (газ, на электрическую и тепловую энергию, которые используются для нужд отопления и горячего водоснабжения) с 1 марта 2017 года.

При этом реальная зарплата людей никак не учитывается. Даже если она падает, государство имеет право индексировать, то есть повышать тарифы на услуги ЖКХ. Даже превышая при этом нормативные $5.

Совет Министров устанавливает и индексирует цены на газ, тепловую энергию и электричество. Тарифы на техобслуживание дома, водоотведение, водоснабжение, а также пользование лифтом – облисполкомы по согласованию с Минэкономики.

До индексации коммунальные услуги в Беларуси дорожали с 1 января 2017 года. Тогда власти на 17% увеличили тарифы на тепловую энергию, почти в два раза – на воду, канализацию и лифт.