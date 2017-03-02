Поставки нефти в Беларусь из РФ рекордно сократились 6 2.03.2017, 17:33

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В результате нефтегазового конфликта, поставки уменьшились почти на треть.

За первые два месяца текущего года Россия сократила экспорт нефти в Беларусь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30,8%, пишет ej.by.

За январь февраль поставки российской нефти в Беларусь сократились до 2,623 млн тонн.

В частности поставки на Мозырский НПЗ снизились на 37,8% до 1,312 млн тонн, на Новополоцкий НПЗ — на 22% до 1,311 млн тонн.

Планируется, что в I квартале Россия поставит в Беларусь 4 млн тонн нефти.