Мастерски играющий на барабане трехлетний ребенок стал звездой Сети 2.03.2017, 17:40

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Дед фолк-музыкант приучил внука с ранних лет стучать в барабан.

Видеоролик с маленьким мальчиком, без особых усилий играющем на китайском традиционном барабане, стал очень популярным в социальных сетях, пишет 120.su.

Кадры, снятые в Чжэнчжоу (провинция Хэнань, Китай), показывают, как трехлетний ребенок вполне профессионально управляется с ударным инструментом, аккомпанируя своему дедушке, играющему на эрху — двухструнной китайской лютне.

Как раз это и объясняет любовь малыша к музыке, ведь его дед — фолк-музыкант, он и приучил ребенка с ранних лет стучать в барабан.