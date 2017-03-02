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Три четверти французов против участия Фийона в выборах

  • 2.03.2017, 17:54
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Франсуа Фийон

Падение рейтинга связано с коррупционным скандалом.

Кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон теряет популярность на фоне скандала в связи с расследованием возможного хищения государственных средств. Как показал опубликованный в четверг опрос службы Harris Interactive, число сторонников продолжения его участия в предвыборной гонке сократилось на 10% по сравнению с данными от 6 февраля, пишет tut.by.

Опрос проводился в среду после выступления Фийона на пресс-конференции, где он объявил о намерении продолжать борьбу за президентское кресло, несмотря на продолжающееся в его отношении расследование и получение повестки в суд.

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Лишь 25% из 980 опрошенных по-прежнему считают, что Фийон должен оставаться кандидатом, в то время как в начале февраля его поддержали 35% респондентов. При этом более чем на 10% упал его рейтинг и среди избирателей, симпатизирующих как партии «Республиканцы» (с 67% до 53%), так и правоцентристам в целом (с 59% до 48%). Говоря о шансах Фийона на победу, 83% от общего числа респондентов отметили, что не верят в его победу на выборах.

При этом 38% участников опроса согласились с утверждением кандидата от «Республиканцев» о том, что дело против него и его супруги является «политическим убийством», то есть по сути заговором против него.

Ранее в четверг министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру в эфире телеканала CNEWS отверг обвинения Фийона в адрес судебной системы, подчеркнув, что «никакого заговора нет» и что «правительство не имеет никакого отношения» к данному делу. Также в среду президент Франции Франсуа Олланд выступил в защиту судейского корпуса и прокуратуры, заявив, что «выдвижение кандидатуры на президентских выборах не дает права подвергать сомнению работу полиции и судей» и «выдвигать крайне серьезные обвинения против системы правосудия».

«Пенелопагейт»

Скандал вокруг возможного хищения Фийоном государственных средств путем создания фиктивных рабочих мест разразился после серии публикаций в газете Le Canard enchaîné. По ее данным, супруга политика Пенелопа Фийон получила в период с 1998-го по 2002 год из фондов, предназначенных для оплаты помощников парламентариев, не менее € 600 тыс.

Сам Франсуа Фийон утверждает, что его супруга выполняла работу помощника, однако множество депутатов сообщили, что никогда не видели ее в Национальном собрании.


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