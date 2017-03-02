Жириновский предлагает вернуться к имперскому флагу и царскому гимну 14 2.03.2017, 18:15

Владимир Жириновский

Фото: РИА «Новости»

Фракция ЛДПР внесла проект на рассмотрение в Госдуму.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вернуть черно-желто-белый флаг и гимн «Боже Царя храни».

Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты проект постановления "О заявлении Государственной думы ФС РФ «О государственных символах РФ». Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.

Как пояснил ТАСС замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов, «речь идет о возвращении к имперской госсимволике».

Как сообщал ранее сайт Charter97.org, Жириновский предложил обращаться к Путину «Ваше Величество».