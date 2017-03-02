Жириновский предлагает вернуться к имперскому флагу и царскому гимну

Жириновский предлагает вернуться к имперскому флагу и царскому гимну14
- 2.03.2017, 18:15
Фракция ЛДПР внесла проект на рассмотрение в Госдуму.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает вернуть черно-желто-белый флаг и гимн «Боже Царя храни».
Фракция ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты проект постановления "О заявлении Государственной думы ФС РФ «О государственных символах РФ». Информация об этом размещена в думской электронной базе данных.
Как пояснил ТАСС замруководителя фракции либерал-демократов Ярослав Нилов, «речь идет о возвращении к имперской госсимволике».
Как сообщал ранее сайт Charter97.org, Жириновский предложил обращаться к Путину «Ваше Величество».