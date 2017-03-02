Cтало известно, где и когда школьникам можно ездить бесплатно 4 2.03.2017, 18:23

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Школьники могут ездить в общественном транспорте бесплатно при наличии справки из школы.

При этом руководители автопарков рекомендуют контролерам и кондукторам даже при ее отсутствии не высаживать ребенка из транспорта. Тем не менее периодически такие случаи встречаются в Минской области и в столице. Tut.by узнал, когда школьник может ездить бесплатно в Минске, областных центрах и пригородах.

Минск и пригороды. В 2017 году норму о бесплатном проезде минских школьников прописали в отдельном документе. Платить за проезд во всех видах общественного транспорта не нужно как столичным школьникам, так и тем, кто живет в Минском районе и ездит на учебу в Минск. В столичном транспорте дети и подростки могут ездить бесплатно круглый год, в пригородных автобусах — только с 1 сентября по 30 июня.

Льгота дается школьникам на основании электронной карты учащегося или справки с указанием номера школы и домашнего телефона.

Областные города освобождают школьников от платы за проезд на основании постановления совмина «О некоторых вопросах проезда обучающихся». Согласно документу, по справке из школы все белорусские ученики могут ездить бесплатно на городском транспорте от места жительства к месту обучения и обратно в период с 1 сентября по 30 июня. Даты для 11-классников отдельно не прописаны, но считается, что после выпускного они должны покупать талоны. Школьники из сельской местности, которые ездят в областной центр учиться (хотя школа есть рядом), должны платить за проезд. Правда, плату для них могут отменить местные власти.

В Гомельской, Брестской и Могилевской области проезд на кружки и секции для школьников даже в выходные бесплатный, но, по правилам, в школьной справке должно быть прописано, в каких именно кружках занимается ребенок.

Директор «Витебскоблавтотранса» Василий Дятлов рассказал, что в работе контролеры руководствуются постановлением совмина, и дети со справками ездят бесплатно. В остальных случаях — это вопрос «морального отношения».

— Мы предупреждали работников, чтобы у нас конфликтов с проездом детей в общественном транспорте не было. Видимо, люди все понимают, потому что у нас за все время не было таких проблем: ни одной ни письменной, ни телефонной жалобы.

И в Минске, и в областях транспортники заверяют: дети имеют право ездить в общественном транспорте самостоятельно, и контролеры получают рекомендации их не высаживать.