Станислав Шушкевич: Цепкало очень хитрый 2 2.03.2017, 18:29

Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Экс-глава ПВТ в свое время почти год работал советником первого главы независимой Беларуси по внешнеполитическим вопросам.

Журналисты поинтересовались, как Станислав Шушкевич отреагировал на новость об освобождении главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало от должности.

- Валерий проявил недюжинный талант: 11 лет продержался в должности, фактически ничего не понимая в этой сфере! – высказывал belaruspartisan.org свое мнение Станислав Станиславович. – Это очень хитрый, ушлый человек. Могу рассказать несколько фрагментов из его биографии. Он всегда работал на крае, так сказать, правильных и неправильных дел.

В свое время он пришел ко мне, зная, что я терпеть не могу Петра Кравченко, но общаясь с ним, стараюсь соблюдать правила приличия. Цепкало как умелый психолог сыграл на этом факте. И поскольку у него был хороший английский, я взял его на работу.

Он предложил мне одно дело, которое, скажем так, не вполне согласовывалось с нашим государственным статусом. Нужно было иметь спецпредставителя в стране, с которой у нас не было дипломатических отношений. Валерий Цепкало хорошо и быстро оформил необходимые приглашения в эту страну.

И поскольку я не имел права отправить его туда, то сказал так: ты можешь взять отпуск, а в отпуске можешь заниматься чем угодно. И должен сказать, что с точки зрения оформления таких темных дел он был прекрасным профессионалом.

К тому же он всегда работал на грани возможного. Помню, в 2000 году, когда я был в США, у меня закончились свободные страницы в паспорте, и я не мог поехать в Канаду. Цепкало с большой готовностью мне помог, несмотря на то, что у официальных властей я был в опале. Он тогда был послом Беларуси в Штатах. Благодаря ему я свободно путешествовал, где хотел – новый паспорт мне сделали быстро.

При этом Цепкало очень образованный человек. Но в информационных технологиях он слабо разбирается, у него, если не ошибаюсь, нет специального образования в этой сфере. Цепкало просто гениально преуспел в той области, в которой не сильно разбирается. И ему легко было во многих вещах убедить Лукашенко, потому что в IT-технологиях тот вообще лыка не вяжет.

Цепкало неплохой менеджер, умеет тонко улавливать психологию руководства и поэтому блестяще руководил ПВТ.

Я не исключаю, что сейчас выяснится какая-то темная сторона деятельности ПВТ…