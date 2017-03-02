Лыжной палкой дырку в лодке не заткнешь 1 Ирина Давидович, ucpb.org

2.03.2017, 18:45

Фото: c-in.ru

Абсурдный декрет о «тунеядцах», без сомнения, отменят.

Прочитаем статью в районной газете и кратко поразмышляем над высказываниями любителей Декрета №3.

1. «Люди в трудовом возрасте должны работать и платить налоги!» Должны работать? Или имеют право работать? Как там в Конституции страны об этом? Ладно. «Работать и платить налоги». Так все-таки сначала работа, а потом налоги. Но не наоборот же?! Понятно, не все могут стать предпринимателями, а тем более такими успешными, и к которым нынешняя власть так лояльна. Но даже у продвинутого предпринимателя может быть жена, которая не трудоустроена, но выполняет домашнюю работу, чтобы успешный ИП мог работать за двоих (!). Какой же она тунеядец? Тут можно включить хитреца, зачислить на работу к себе, но продолжать работать за двоих. Обман государство проглотит. Это как пример, а примеров и вариантов тысячи.

2. Про трудолюбивых пенсионеров. А может, если уж «по-честному», то пенсии надо пересчитать по новому закону для всех еще живущих? Глядишь, после того как выпадет армия, отпуск по уходу за детьми, может и не хватит трудового стажа на право получения пенсии у тех, кто благополучно проскользнул мимо закона? И тем, кто на льготных пенсиях, тоже надо еще поработать, а то получились молодые пенсионерчики! Вот и добавится дополнительная рабочая сила для поднятия экономики страны! И экономия в пенсионном фонде будет! И ряды тунеядцев-плательщиков пополнятся! А действительно, ведь не виноваты люди в том, что они родились на год позже, или в том, что власть не сменилась естественным путем ни разу за 23 года и продолжает бесконечные выверты с законами и налогами. Так почему за глупые законы и налоги должны отвечать не все граждане страны?

3. Еще мнение: «Многие ищут работу, чтобы не сильно напрягаться». Может комиссию создать, и всех, кто больше 100 кг отправить на стройку блоки таскать, а не в кабинетах в неудобной позе сидеть и "ненапрягаться"? Или еще придумать, если не замужем, то подсобным рабочим, а есть ребенок, то ты секретарь, два - повыше. А можно и наоборот. А если есть образование инженер, вот и помирай инженером, и не вздумай стать шахматистом. И все это в законах прописать, и специальные комиссии для обследования создать! Всех отловить и обязательно проверить, в том числе всех работающих! А может там тоже что-то у них не так, и они не на положенных им местах сидят. Получается, что человек молодой уже и прав не имеет выбирать где ему жить и где работать? (кстати, на самых ненапрягаемых местах как правило сидят те, кто получил это место коррумпированным путем. Кто ж их тронет! Не о них в статье речь шла!). Иногда кажется, что какую бы дурь не придумала власть, всегда найдутся люди, которые будут считать это мудростью.

Так было. До Декрета № 3.

4. Что касается Белтелекома, то, без сомнения, эта организация процветает пока, но … за счет дорогущих интернета и других услуг, монополии и отсутствия конкуренции. Это пока…

И самое жуткое – это «применение норм Декрета №3 в каждом отдельном случае»! Это невероятное место процветания коррупции! Тут и дружба, тут и родственные связи, и за 20$, а если отомстить кому, то тоже пожалуйста. Рабы, стоящие под дверями и барины-чиновники, могущие казнить и миловать по собственной дури. Ох, и долго придется потом разгребать эти индивидуальные случаи!

А давайте просто посмотрим за жизнью этих людей, так убежденных в необходимости декрета №3. Иногда жизнь меняет взгляды. Абсурдный декрет, без сомнения, отменят. Или может оставить его для особо рьяных сторонников? Поэтому давайте поговорим с ними об этом через год, или полгода, или через пару месяцев.

Ирина Давидович, ucpb.org