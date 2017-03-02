Восемь продуктов, которые помогут продлить молодость 2.03.2017, 18:59

Эти полезные продукты влияют на долголетие.

Время берет свое, и в 40 лет уже трудно выглядеть на 20. Хотя нет ничего невозможного! Посмотрите хотя бы на мировых звезд, которые в свои 50–60 лет выглядят куда моложе и чувствуют себя при этом превосходно! Секрет не в пластических операциях или чудодейственных косметических процедурах (хотя и без них не обошлось). По большей части такой внешний вид – результат работы над собой, которая включает физические нагрузки, отказ от вредных привычек и правильное питание, пишет sunny7.ua.

Позаботьтесь и вы о продлении своей молодости, включив в рацион продукты, влияющие на долголетие.

1. Капуста брокколи для остроты зрения

Американские ученые утверждают, что диета, содержащая большое количество брокколи, не просто безопасна, но еще и полезна в профилактике слепоты. Брокколи очень помогает при лечении катаракты. Врачи рекомендуют ее использовать как часть восстановительной диеты, потому что в ней содержатся вещества, которые положительно влияют на состояние хрусталика и сетчатки глаза. Также брокколи благотворно влияет на состояние кожи, помогает бороться с возникновением инсультов, инфарктов и даже рака.

2. Темный шоколад от сердечных приступов и для молодости кожи

Ежедневное употребление небольшой порции темного шоколада может защитить кожу от негативного воздействия солнечных лучей и, соответственно, замедлить процесс старения. Также шведские ученые выяснили, что люди, которые страдают сердечными заболеваниями, могут сократить риск смерти от сердечного приступа на 70%, употребляя темный шоколад по крайней мере дважды в неделю.

3. Грецкие орехи продлевают жизнь на 8 лет

Более десяти лет исследований показали, что грецкие орехи помогают уберечь человека от сердечно-сосудистых заболеваний за счет улучшения эластичности кровеносных сосудов, рассасывания бляшек. Ученые долгое время анализировали влияние грецких орехов на организм человека и пришли к выводу, что, съедая всего 7 грецких орехов в неделю, человек сможет прожить на 8 лет дольше, оставаясь здоровым. Секрет кроется в полезных веществах, которые находятся в грецких орехах. Именно благодаря этим веществам орехи способствуют снижению уровня холестерина в крови и укреплению сердца.

4. Цельные зерна уберегут от инсульта

Их регулярное включение в рацион позволяет защититься от инсульта так же эффективно, как и с помощью лекарственных препаратов. Доказано, что употребление пищи, богатой клетчаткой, уменьшает риск заболеть раком прямой и толстой кишки.

5. Ягоды для мозга и мускулов

Ягоды богаты антиоксидантами, которые помогают защитить организм от повреждения свободными радикалами, а имеющиеся в них антоцианы особенно полезны для полноценного функционирования мозга и мышечных тканей.

6. Красная рыба для неувядающей красоты и светлого ума

Она на пятую часть состоит из белка, который является строителем волос, а также тканей и клеток тела. К тому же в ней содержатся жирные кислоты, которые помогают бороться с холестерином. Омега-3 укрепляет сосуды мозга, препятствует образованию старческого слабоумия.

7. Морковь и тыква от морщин

Эти оранжевые овощи в борьбе за молодость объединяет то, что они в большом количестве содержат витамин А, необходимый для красоты кожи. Он защищает кожу от появления морщин, а также от влияния ультрафиолетовых лучей. Кроме того, они способны улучшать настроение. А красивая женщина – это в первую очередь счастливая женщина.

8. Цитрусовые против старения всего организма

Витамин С, который в больших количествах содержится в апельсинах, лимонах, грейпфрутах, помело, хорошо справляется с защитой организма от токсинов, помогает предотвратить старение всего организма. Цитрусовые также очень хороши в борьбе с холестерином.

Никто не может лучше позаботиться о вас, чем вы сами. Оставайтесь молодыми не только внешне, но и в душе!