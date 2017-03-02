Минобороны РФ заказало почти 50 тысяч флагов для оформления гробов 3 2.03.2017, 18:58

За два года РФ увеличила расходы на похороны военных на миллиард рублей.

Россия увеличила расходы на похороны военных в 2017 году, для оформления гробов закупает 50 тысяч флагов Министерство обороны России закупает 49 тыс. полотнищ государственного флага РФ для оформления гробов на сумму 25 млн рублей (около 12 млн грн).

За два года РФ увеличила расходы на похороны военных на миллиард рублей. Об этом сообщает «Газета.ру» Всего же в 2017 году ведомство планирует потратить до 6,3 млрд рублей на ритуальные услуги: поддержание воинских захоронений, установку надгробий и памятников.

По информации источника в одной из силовых структур, с ритуальными флагами и воинскими почестями хоронят не только военнослужащих, но и целый ряд других категорий граждан.

«Военное ведомство - это огромная структура. Есть много военных пенсионеров, ветеранов, которых также полагается хоронить с воинскими почестями, - поясняет собеседник. - Кроме того, далеко не всегда военнослужащие гибнут на поле боя.

Между тем в 2016 году издание РБК со ссылкой на данные Минобороны писало, что военное ведомство ежегодно увеличивает расходы, связанные с погребением и ритуальными услугами. Так, согласно данным Минобороны, с 2013 по 2015 год ведомство ежегодно выделяло на расходы по статье «Возмещение расходов на погребение» около 5 млрд рублей. В 2016 году сумма расходов на погребение выросла до 5,9 млрд рублей. В 2017 году планируется потратить до 6,3 млрд рублей.