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«Деньги взяли, а через два месяца закрылись»

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  • 2.03.2017, 19:08

Курсанты минской автошколы остались без водительских прав.

В редакцию tut.by обратилось сразу двадцать человек, которые внесли плату за учебу в автошколе «Вневедомственная охрана», но в итоге не доучились. Автошкола закрылась, почему не понятно. Бывшие курсанты ищут таких же пострадавших от действий руководства этой школы, чтобы объединиться и идти в суд.

А руководство сказало «потерпите»

Минчанин Тахир Байгериев подал документы в автошколу «Вневедомственная охрана» в ноябре прошлого года, заплатил только часть денег — 450 рублей. Говорит, что были курсанты, которые заплатили сразу всю сумму за обучение — больше 600 рублей.

— Почему выбрал эту автошколу — не знаю. Начались занятия, мы ходили на теоретический курс, все вроде нормально. У нас группа — 15 человек. Но когда у нас должно было начаться вождение, занятия почему-то отменили. Успокоили тем, что у них меняется руководство, попросили потерпеть две недели и приходить 15 февраля на занятия.

Но когда группа курсантов пришла к офису автошколы, ребята обнаружили, что школа закрыта, а классы опечатаны. Тахир вместе с другими потерпевшими из группы объединились и начали выяснять, в чем дело.

— Нам сказали, что проводится какая-то проверка. И что скоро все восстановят. Нашли контакты руководства, позвонили, но в ответ услышали: «Ребята, такие дела, нас проверяют. Потерпите еще». Потом пошли слухи, что школа закрывается и у нее куча долгов. Но никто толком ничего пояснить не смог. А еще чуть позже мы узнали, что директор уволил сам себя и сейчас школа в процедуре банкротства. Уже назначили ликвидатора.

В группе Тахира было 15 курсантов, все они заплатили деньги и не получили услугу. Минчанин предполагает, что пострадавших может быть гораздо больше — параллельно с парнем училось несколько групп. Только одна группа заплатила автошколе за учебу порядка 9 тысяч рублей — для оплаты аренды должно было хватить.

— Предположу, что сейчас среди людей, оказавшихся в такой ситуации, где-то сорок человек, мы знаем о двадцати пострадавших, но есть те, кто еще не откликнулся, но учился вместе с нами. Мы все общаемся, решаем, как поступить дальше. Как только соберем большую группу, пойдем в суд подавать коллективный иск. Ведь денег нам никто возвращать не собирается.

Ребята объединились и пробиваются в самые разные инстанции.

— Уже позвонили в Мингорисполком, администрацию Советского района, на его территории находится автошкола, Белгостехосмотр, дошли до налоговой. Но ясности нет. Телефоны администрации автошколы молчат, — рассказывает Юлия. Ее история один в один повторяет историю Тахира:

— Сестра пошла в автошколу 2,5 месяца назад. Заключили договор, внесли оплату. Теоретические занятия прошли, а практические так и не начались.

Все вопросы ребят бывшее руководство автошколы переводит на завуча школы Федора Давыдова.

— Но и тот ничего толком не может нам сказать: сначала «автошкола закрыта из-за долгов за аренду», а потом — что «неизвестно, будет ли она вообще работать». Но мы пойдем куда угодно, выброшенные 300−350 долларов на дороге не валяются, мы хотим вернуть свои деньги.

«В адрес руководства — одни непечатные слова»

В ГУО «Физкультурно-спортивный центр Советского района» подтвердили, что автошкола закрыта: здесь знают лишь о том, что «в автошколе проводится проверка».

— Они и нам не заплатили за аренду, так что мы тоже в минусе. Суммы перестали поступать более пяти месяцев назад. Что дальше будет со школой, нам неизвестно, — отметили в бухгалтерии центра.

Tut.by дозвонился до бывшего учредителя и директора автошколы «Вневедомственная охрана» Александра Сидоренко, однако ответов добиться не удалось — мужчина просто бросил трубку, заверив, что он «не имеет к автошколе никакого отношения, спрашивайте у учредителя».

Как оказалось, школа продается. Объявление о продаже появилось в интернете еще 7 февраля.

К завучу Федору Давыдову нам удалось дозвониться с первого раза. Тот на вопросы отвечал загадками и просил пострадавших курсантов звонить ему лично на мобильный телефон.

— У меня одни непечатные слова в адрес бывшего руководителя. У кого есть вопросы ко мне — пусть звонят и спрашивают, я все буду пояснять. Из-за действий бывшего руководства и его свиты теперь закрыта школа. Я говорил тем, кто опечатывал наши классы, «что вы делаете! дайте людям хоть медицинские справки забрать», но они меня не послушали. Классы наши опечатали, документы курсантов — в автошколе. У меня все, — эмоционально и сумбурно высказывается бывший завуч школы.

Минтранс рекомендует идти в суд

Курсанты же пока не теряют надежды найти справедливость в своем деле, вернуть деньги и пойти доучиваться в другие автошколы. Правда, с этим совсем беда.

— Мы пробовали позвонить и устроиться в другие школы — ведь у многих уже закончены занятия по теории, осталась только практика. Но никто не хочет входить в наше положение, делать скидку или что-то еще. Может быть, нас доучили бы там, за полцены, за вождение, но все отказываются. Получается, что люди потеряли и деньги, и время. Так хоть бы деньги вернуть, хоть через суд, хоть как, — рассуждает Юлия.

К слову, в Министерстве транспорта и коммуникаций отметили, что обращений недовольных курсантов на действия руководства автошколы «Вневедомственная охрана» не поступало.

— Если вам не оказали услугу — нужно идти в суд, — рассказал начальник отдела транспортной безопасности Минтранса Павел Бречко. — Коллективный это будет суд или же каждый будет заявлять о своих правах отдельно, лучше решить с юристом. Но нам никто не жаловался на эту автошколу из курсантов.

Справочно:

За 2016 год количество автошкол в республике увеличилось на 9. Всего в прошлом году в республике функционировало 427 автошкол. Однако количество курсантов, которые выпустились из этих школ, существенно уменьшилось — на 15%. Если в 2015 году было 135 тысяч курсантов, то уже в 2016-м — 103 тысячи человек.


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