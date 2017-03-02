В США на пост советника по вопросам России предложили Фиону Хилл 2.03.2017, 19:19

Фиона Хилл является автором книги о Путине.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила кандидатуру политолога Фионы Хилл на пост старшего директора по вопросам Европы и России. Она неоднократно выступала с критикой российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

С 2006 по 2009 год Фиона Хилл работала в Национальном совете по разведке США в качестве сотрудника по вопросам России и Евразии.

В настоящее время возглавляет Центр США и Европы вашингтонского Института Брукингса. В своих публикациях Хилл неоднократно называла Путина виновником ухудшения американо-российских отношений и критиковала Россию за положение с правами человека.

Хилл опубликовал много работ по вопросам, связанным с Россией, Кавказом, Центральной Азией, региональными конфликтами, об энергетике и стратегическимх вопросам. В 2013 году Институт Брукингса опубликовал её книгу, написанную в соавторстве с Клиффордом Гэдди «Сибирское проклятье: как коммунистическое планирование забросило Россию в холод». В декабре 2003 года в Лондоне была опубликована её монография «Энергетическая империя: Нефть, газ и возрождения России».

В 2004 году вышло первое издание ее книги «Господин Путин: оперативник в Кремле», которая была переиздана в декабре 2013 года.