закрыть
2 марта 2017, четверг, 19:24
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

В США на пост советника по вопросам России предложили Фиону Хилл

  • 2.03.2017, 19:19

Фиона Хилл является автором книги о Путине.

Администрация президента США Дональда Трампа предложила кандидатуру политолога Фионы Хилл на пост старшего директора по вопросам Европы и России. Она неоднократно выступала с критикой российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

С 2006 по 2009 год Фиона Хилл работала в Национальном совете по разведке США в качестве сотрудника по вопросам России и Евразии.

В настоящее время возглавляет Центр США и Европы вашингтонского Института Брукингса. В своих публикациях Хилл неоднократно называла Путина виновником ухудшения американо-российских отношений и критиковала Россию за положение с правами человека.

Хилл опубликовал много работ по вопросам, связанным с Россией, Кавказом, Центральной Азией, региональными конфликтами, об энергетике и стратегическимх вопросам. В 2013 году Институт Брукингса опубликовал её книгу, написанную в соавторстве с Клиффордом Гэдди «Сибирское проклятье: как коммунистическое планирование забросило Россию в холод». В декабре 2003 года в Лондоне была опубликована её монография «Энергетическая империя: Нефть, газ и возрождения России».

В 2004 году вышло первое издание ее книги «Господин Путин: оперативник в Кремле», которая была переиздана в декабре 2013 года.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан