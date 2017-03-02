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СМИ: В Египте задержан россиянин, который хотел пронести в самолет бомбу

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  • 2.03.2017, 19:54
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Гражданин РФ пытался пронести самодельное взрывное устройство на борт самолета, направлявшегося в Стамбул.

В Египте в аэропорту города Александрия задержан гражданин России, который пытался пронести самодельное взрывное устройство на борт самолета, направлявшегося в Стамбул, сообщает «Радио Свобода».

Имя россиянина не называется. По данным «Интерфакса», информацию о задержании в настоящее время проверяют сотрудники консульства России в Александрии.

В ноябре 2015 года между Россией и Египтом было прекращено авиасообщение. Такое решение было принято после теракта на борту самолета A321 российской компании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург.


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