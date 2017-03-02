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Вратарь могилевского «Днепра» стал учителем белорусского языка

  • 2.03.2017, 19:59
  • 19,182
Фото: pressball.by

Руслан Копанцов провел необычный урок белорусского языка и литературы в музее истории Могилева.

Представители ФК «Днепр» стали учителями белорусского языка в проекте «Читаем по-белорусски с velcom». Вратарь Руслан Копанцов и пресс-атташе клуба Андрей Ильеня вместе с постоянными учителями проекта провели необычный урок белорусского языка и литературы в музее истории Могилева, сообщает «Прессбол».

2 марта в рамках проекта более 100 школьников города в игровой форме узнали о спорте и культуре на родном языке. В этот день необычные уроки белорусского языка и литературы также прошли в 9 школах Могилева.


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