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Чтоб я так жил, Димон!

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  • Антон Орехъ, «Эхо Москвы»
  • 2.03.2017, 20:10
  • 9,686

В России нет смысла становиться Илоном Маском, потому что здесь не нужны люди, меняющие мир.

Я очень советую вам посмотреть фильм Фонда Борьбы с Коррупцией про дачи, виноградники, поместья и яхты Медведева. И посмотреть его даже не для того, чтобы узнать о том, какие конкретно поместья, квартиры и горные хребты принадлежат Дмитрию Анатольевичу, как они выглядят и где находятся. А посмотреть для того, чтобы испытать это чувство. Чувство это вовсе не обязательно будет возмущением, отвращением или омерзением. Хотя то, что вы увидите – это преступно и позорно для страны. Нет! Я о другом.

Вот вы посмотрите на все это великолепие, а потом прислушайтесь к себе. И внутри если не у каждого, то у очень многих прозвучит этот коварный голос: «Блин! Да чтобы я вот так жил!». Неужели вы, глядя на бассейны и лифт для автомобиля и мраморную лестницу в квартире как дворец, не захотели хоть пару дней пожить так же? И чтоб особняк в Питере, и вилла 17 века в Италии, и родовое поместье в Курске, и просто поместье в Плёсе! Мы не святые аскеты и не альтруисты. Но в массе своей много работаем за маленькие деньги. А тут, на экране такая жизнь, о которой мы даже и мечтать не можем. Но кто-то такой жизнью живет, и мы этого человека знаем, и он один из тех, кто нами управляет!

В конце Навальный говорит слова совершенно очевидные, но оттого не менее правильные: там, на вершинах власти, всё это не секрет — потому что на вершинах власти они все живут так или примерно так, сообразно занимаемым постам и степени своей наглости. И я удивлюсь, если есть хоть кто-то среди них, кто живет иначе. И вот именно для этого они во власть и стремятся. Именно поэтому власть является главным активом в России. Ни твои таланты, ни твои мозги, ни твоя находчивость или изобретательность – ничто здесь не имеет значения. Имеют значение только должность и полномочия.

В России нет смысла становиться Илоном Маском, потому что здесь не нужны люди, меняющие мир. Здесь нужны люди, которые оставят все, как прежде. В России не нужны люди, которые зарабатывают деньги, благодаря невероятным технологиям или современным производствам. Потому что это хлопотно и долго, а риск велик. Гораздо проще и гораздо быстрее можно заработать, будучи прокурором, судьей, министром или даже премьер-министром, как выясняется. Точнее, не заработать, а получить.

В развитых странах деньги важны, потому что они дают власть. В России наоборот – власть дает деньги. И власть может деньги отнять. Спросите у Ходорковского, который был самым богатым человеком в стране и вознамерился что-то поменять в политике – что с ним стало и понравилось ли ему это? Вот поэтому теперешние олигархи не допускают прежних ошибок и будут жертвовать миллиарды во всякие липовые фонды и дарить усадьбы, чтобы оставаться олигархами, а не шить варежки на зоне.

Фильм Навальный сделал мощный, но я сомневаюсь, что этот фильм взорвет общество. И не только потому, что узнает о нем все равно меньшая часть населения. А еще и потому, что миллионы наших сограждан сами хотели бы так жить, и жить так, не благодаря своим талантам и предприимчивости, а чтобы иметь власть, и иметь все, что эта власть может дать в нашей стране. А дать она может все, что угодно – была бы фантазия и наглость.

Антон Орехъ, «Эхо Москвы»


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