Биткоин стал дороже унции золота7
- 2.03.2017, 20:17
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Конвертируемая виртуальная валюта биткоин теперь стоит примерно $1250.
Биткоин стал дороже унции золота. Одна тройская унция золота на момент написания заметки стоит около 1237 долларов, биткоин — приблизительно 1250 долларов, сообщает meduza.io.
В начале февраля 2017 года цена биткоина впервые превысила одну тысячу долларов.
Биткоины — самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Все операции проводятся без участия регулятора, напрямую между пользователями.
Всего может быть выпущено не более 21 миллиона биткоинов, со временем выпускается все меньше и меньше монет. Биткоинами можно расплачиваться в интернете.