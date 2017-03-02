Биткоин стал дороже унции золота 7 2.03.2017, 20:17

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Фото: 123rf

Конвертируемая виртуальная валюта биткоин теперь стоит примерно $1250.

Биткоин стал дороже унции золота. Одна тройская унция золота на момент написания заметки стоит около 1237 долларов, биткоин — приблизительно 1250 долларов, сообщает meduza.io.

В начале февраля 2017 года цена биткоина впервые превысила одну тысячу долларов.

Биткоины — самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Все операции проводятся без участия регулятора, напрямую между пользователями.

Всего может быть выпущено не более 21 миллиона биткоинов, со временем выпускается все меньше и меньше монет. Биткоинами можно расплачиваться в интернете.