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Биткоин стал дороже унции золота

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  • 2.03.2017, 20:17
  • 10,268
Фото: 123rf

Конвертируемая виртуальная валюта биткоин теперь стоит примерно $1250.

Биткоин стал дороже унции золота. Одна тройская унция золота на момент написания заметки стоит около 1237 долларов, биткоин — приблизительно 1250 долларов, сообщает meduza.io.

В начале февраля 2017 года цена биткоина впервые превысила одну тысячу долларов.

Биткоины — самая популярная в мире конвертируемая виртуальная валюта. Все операции проводятся без участия регулятора, напрямую между пользователями.

Всего может быть выпущено не более 21 миллиона биткоинов, со временем выпускается все меньше и меньше монет. Биткоинами можно расплачиваться в интернете.


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