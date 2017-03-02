На станции техобслуживания в Минске произошел взрыв

На станции техобслуживания в Минске произошел взрыв4
- 2.03.2017, 20:25
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В результате происшествия пострадал один человек.
В Минске на одной из станций техобслуживания произошел взрыв. Об этом сообщает «Еврорадио» со ссылкой на телеканал СТВ.
Перед взрывом двое рабочих пытались распилить бензобак. В результате пострадал один человек, у него ожоги различной степени тяжести и осколочные ранения. Мужчину госпитализировали.
По предварительной версии, причиной происшествия стало нарушение правил пожарной безопасности.