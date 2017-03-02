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Кандидат в президенты Франции Макрон представил предвыборную программу

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  • 2.03.2017, 20:51
Фото: AFP

Независимый кандидат в президенты Франции и лидер движения «Вперед!» будет требовать от РФ соблюдения прав и свобод человека.

В четверг, 2 марта, независимый кандидат в президенты Франции и лидер движения «Вперед!» («En Marche!») Эммануэль Макрон на пресс-конференции представил свою политическую программу, передает РБК.

В экономике одной из главных целей он назвал снижение уровня безработицы до 7,7% к 2022 году. Для обеспечения трудоустройства он готов расширить программы курсов повышения квалификации.

Эммануэль Макрон намерен провести пенсионную реформу, с помощью которой будут ликвидированы особые условия получения пенсий для госслужащих. Макрон предлагает ввести единые правила для всех и надеется уравнять чиновников и наемных работников. Однако пенсионный возраст и размер пенсии останутся неизменными, в то время как минимальная пенсия и пособия по инвалидности будут увеличены на €100 в месяц.

Кандидат также намерен реформировать систему госслужбы, в частности, запретить парламентариям нанимать на работу родственников. Эта инициатива появилась после того, как началось расследование в отношении жены кандидата в президенты от правоцентристов Франсуа Фийона о фиктивном трудоустройстве. Пенелопу Фийон обвиняют в хищении государственных средств и неправильном использовании публичных фондов.

Для укрепления внутренней безопасности страны Макрон в случае победы намерен создать 10 тыс. рабочих мест для полицейских, увеличить военные расходы до 2% от ВВП, а также создать единое антитеррористическое подразделение контрразведки. Кандидат собирается и дальше продлевать режим чрезвычайной ситуации, продленный в стране до июля 2017 года, если на этом будут настаивать спецслужбы.

Говоря о внешней политике, Макрон заявил, что хочет большего сотрудничества в сфере обороны и энергетики между членами Европейского союза. В переговорах с Великобританией, которая собирается покинуть Евросоюз, Макрон будет настаивать на защите целостности европейского рынка. Макрон заявил, что в разговоре с представителями России, Турции и стран Персидского залива он будет требовать соблюдения прав и свобод человека.


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