«Белтелеком» заявил о возможных сбоях в ночь на 3 марта 2.03.2017, 21:19

Возможны кратковременные перерывы в предоставлении услуг телефонии IMS, ByFly, Zala, охраны.

«Белтелеком» заявил о возможных сбоях в работе ночью 3 марта в Минске. Как сообщили в компании, с 01:00 до 06:00 на сети передачи данных белорусской столицы будут проводиться ремонтно-настроечные работы, передает telegraf.by.

В частности, возможны кратковременные перерывы в предоставлении услуг телефонии IMS, ByFly, Zala, охраны.

Доступ к экстренным службам возможен по мобильной связи, напоминают в «Белтелекоме».