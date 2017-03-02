Совет ЕC согласовал безвизовый режим для Украины 2.03.2017, 21:54

Совет Европейского союза согласовал визовую либерализацию для граждан Украины.

Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС.

Таким образом послы стран Евросоюза от имени Совета ЕС подтвердили неофициальное соглашение о безвизовом режиме для Украины, которое было достигнуто 28 февраля.

Соглашение предусматривает безвизовый режим для украинцев при поездках в страны ЕС на 90 дней в течении срока 180 дней.

«Мы продемонстрировали нашу твердую приверженность безвизовому режиму для украинцев.В настоящее время Украина выполнила необходимые условия для безвизового режима. Реформа механизма приостановки, принятая 27 февраля, позволила нам завершить это соглашение», - цитирует пресс-служба мальтийского министра внутренних дел и национальной безопасности Кармело Абелу.

28 февраля в Евросоюзе завершились межинституциональные переговоры о предоставлении безвизового режима Украине между Европейским парламентом, Советом ЕС и Еврокомиссией, по итогам которых было согласовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины.

Европейский парламент планирует рассмотреть вопрос о введении безвизового режима для граждан Украины 5 апреля.

Еврокомиссия признала, что Украина выполнила все условия для получения безвизового режима в декабре 2015 года. Осенью 2016 года проект о предоставлении права безвизовых поездок в Европу для граждан Украины прошел согласование в комитетах Европарламента.

Европейские чиновники отмечали, что Украина получит безвизовый режим только после того, как будет согласован механизм его приостановки. Европарламент одобрил введение такого механизма на заседании 15 декабря.