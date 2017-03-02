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Николай Черноус провел пикет за отмену декрета о «тунеядцах»

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  • 2.03.2017, 21:45
НИКОЛАЙ ЧЕРНОУС
ФОТО: «РАДЫЁ СВАБОДА»

Барановичский активист пригрозил властям перекрытием улиц и железной дороги, если абсурдный налог не будет отменен.

Барановичский активист и предприниматель Николай Черноус провел в местном парке очередной пикет. Он призвал услышать мнение граждан страны, в противном случае, считает Черноус, чиновники увидят негодование людей, передает «Радыё Свабода».

«Во многих городах страны прошли Марши рассерженных белорусов, но возмущение и мнение людей власти проигнорировали. Поэтому совершенно естественно, что вскоре власти наконец увидят реакцию граждан, когда мы выйдем на улицы городов и перекроем автомагистраль и железную дорогу. Мы заблокируем движение по всей стране: от Бреста до Орши».

По мнению Николая Черноуса, возмущение граждан растет соответственно росту платежей и поборов:

«Уже сейчас накаляется, я бы сказал, ситуация с коммунальными платежами, которые становятся несоизмеримы с размерами зарплат людей. Кроме того, появляется информация, что уже якобы ходят по квартирам «тунеядцев» налоговики, чтобы взыскать с людей сборы».


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