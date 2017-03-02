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Кубок Гагарина: «Барыс» белорусского тренера вышел вперед в серии с «Трактором»

  • 2.03.2017, 22:04

Подопечные Эдуарда Занковца победили «Трактор» со счетом 2:1.

В пятом матче серии 1/8 финала Кубка Гагарина возглавляемый белорусом Эдуардом Занковцом «Барыс» победил на выезде «Трактор», передает «Прессбол».

Трактор — Барыс — 1:2 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 0:1)

Белорусский защитник хозяев Владимир Денисов провел на площадке 22 минуты 33 секунды, нанес два броска, блокировал три угрозы и сделал один силовой прием.

Счет в серии — 2:3.


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