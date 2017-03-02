закрыть
3 марта 2017, пятница, 0:40
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Видеофакт: В Воронеже бомбардировщик создал пробку на трассе

2
  • 2.03.2017, 22:13
Фото: Коммерсант

В Сети появилось видео поездки по Воронежу фронтового бомбардировщика Су-24.

Самолет со снятыми крыльями буксировал армейский КрАЗ со скоростью всего 5 км/ч, из-за чего на дороге образовалась пробка, сообщает rg.ru.

По сведениям издания, бомбардировщик перевозили по городу с военного аэродрома «Балтимор» на воронежский авиазавод для ремонта. В дороге самолет сопровождали автомобили военной автоинспекции.

Су-24 — сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла, печально известный своей ненадежностью. По словам бывшего заместителя главнокомандующего ВВС России Виктора Кота, на 1998 год самолет Су-24 был наиболее аварийным летательным аппаратом в российской военной авиации.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан