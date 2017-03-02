Алексиевич привезет в Минск Герту Мюллер и режиссера фильма «Human» 1 2.03.2017, 22:22

Фото: bz-berlin

Румынско-немецкая писательница и французский режиссер дали согласие на приезд в белорусскую столицу.

Светлана Алексиевич получила согласие на приезд в Минск нобелевского лауреата, румынско-немецкой писательницы Герты Мюллер, а также режиссера документального фильма «Human» («Человек») француза Яна Артюса-Бертрана к российскому кинорежиссеру Алексею Сокурову, передает nn.by.

Об этом писательница сообщила после окончания третьего собрания ее интеллектуального клуба, который прошел 2 марта в Минске в посольстве Литвы.

Интеллектуальный клуб пользуется большим успехом, собирает полный зал зрителей, среди которых большинство составляют деятели культуры, науки и общества.

Алексиевич пока не может сказать, кто именно приедет следующий. График последующих выступлений согласовывается.