закрыть
3 марта 2017, пятница, 0:43
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Алексиевич привезет в Минск Герту Мюллер и режиссера фильма «Human»

1
  • 2.03.2017, 22:22
Фото: bz-berlin

Румынско-немецкая писательница и французский режиссер дали согласие на приезд в белорусскую столицу.

Светлана Алексиевич получила согласие на приезд в Минск нобелевского лауреата, румынско-немецкой писательницы Герты Мюллер, а также режиссера документального фильма «Human» («Человек») француза Яна Артюса-Бертрана к российскому кинорежиссеру Алексею Сокурову, передает nn.by.

Об этом писательница сообщила после окончания третьего собрания ее интеллектуального клуба, который прошел 2 марта в Минске в посольстве Литвы.

Интеллектуальный клуб пользуется большим успехом, собирает полный зал зрителей, среди которых большинство составляют деятели культуры, науки и общества.

Алексиевич пока не может сказать, кто именно приедет следующий. График последующих выступлений согласовывается.


Мнение

Рабское правосудие
Рабское правосудие Михаил Пастухов
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности»
Мюнхенский форум без белорусского «донора безопасности» Роман Яковлевский
Был бы жив Немцов
Был бы жив Немцов Ирина Ясина
Любовь, весна и тунеядство
Любовь, весна и тунеядство Ирина Халип


Интервью

Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Тоомас Алаталу: На наглость России есть адекватный ответ
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Андрей Санников: Я готов участвовать в честных президентских выборах
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Статкевич собирается вывести на День Воли десятки тысяч человек
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан
Роман Безсмертный: Белорус — это классический партизан