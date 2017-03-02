Полиция Франции провела обыски у Франсуа Фийона

Полиция Франции провела обыски у Франсуа Фийона1
- 2.03.2017, 22:32
Фийон пообещал продолжать борьбу за пост президента Франции, несмотря на расследование.
Французская полиция обыскала дом кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, сообщает ВВС со ссылкой на французские СМИ.
Источники в избирательной штабе Фийона сообщили агентству Франс пресс, что обыски прошли утром в четверг в Париже и закончились несколько часов назад,
Обыски, по данным СМИ, связаны с расследованием информации о том, что супруга Фийона Пенелоп в 2000-е годы работала его фиктивной помощницей, когда сам он был депутатом.
В среду Фийон заявил, что ему пришла повестка в магистрат на 15 марта. По информации французских СМИ, ему и его жене там могут предъявить официальные обвинения.
Фийон при этом заявил, что продолжит избирательную кампанию, несмотря на повестку и обвинения, выдвинутые против него.