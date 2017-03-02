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Полиция Франции провела обыски у Франсуа Фийона

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  • 2.03.2017, 22:32
Франсуа Фийон

Фийон пообещал продолжать борьбу за пост президента Франции, несмотря на расследование.

Французская полиция обыскала дом кандидата в президенты Франции от правоцентристской партии «Республиканцы» Франсуа Фийона, сообщает ВВС со ссылкой на французские СМИ.

Источники в избирательной штабе Фийона сообщили агентству Франс пресс, что обыски прошли утром в четверг в Париже и закончились несколько часов назад,

Обыски, по данным СМИ, связаны с расследованием информации о том, что супруга Фийона Пенелоп в 2000-е годы работала его фиктивной помощницей, когда сам он был депутатом.

В среду Фийон заявил, что ему пришла повестка в магистрат на 15 марта. По информации французских СМИ, ему и его жене там могут предъявить официальные обвинения.

Фийон при этом заявил, что продолжит избирательную кампанию, несмотря на повестку и обвинения, выдвинутые против него.


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