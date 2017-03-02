Сергей Балыкин: Строили силиконовую долину - построили силиконовое болото 2.03.2017, 22:42

Сергей Балыкин

Почему Беларусь с трудом превращается в страну с высокотехнологичной экономикой по образцу Сингапура?

«Строили силиконовую долину — построили силиконовое болото», — говорит юрист и предприниматель Сергей Балыкин.

«Дали там всем налоговые льготы. ИТ-ные предприниматели говорят: если не будет льгот у нас — будет бизнес нерентабельный. По сути, это политическая рента», — считает Балыкин, добавляя, что это происходит за счет всего остального населения.

Об этом, а также об эффектах от возможного изменения экономических статей Уголовного кодекса, инвесторов-авантюристов, рейдерстве и опасности неформальных договоренностей при ведении бизнеса – в «Размове Калинкиной» на «Белсате».