В Минске пройдет исторический фестиваль «Рыцарство во все времена» 2.03.2017, 22:54

В пятницу в столице отмечают 950 лет со дня Битвы на Немиге, в связи с чем в Верхнем городе пройдет большой фестиваль исторической реконструкции.

Фестиваль «Рыцарство во все времена» начнется 3 марта, в 15.00, возле Ратуши. На нем реконструкторы покажут события и сражения разных эпох: от раннего Средневековья до конца 19-го века, передает tut.by.

На фестивале также будут работать интерактивные зоны — кузнецы и лучный тир. Кроме того, в 15.30 в Верхнем городе откроется Музей конки, который находится на улице Кирилла и Мефодия, 6.