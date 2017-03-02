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Bellingcat опубликовала новые данные о Хмуром и «сбившем MH17 «Буке»

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  • 2.03.2017, 23:22
ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Команда расследователей подготовила новый доклад о крушении рейса MH-17 в Донбассе.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat, которая занимается поиском данных по открытым источникам, представила продолжение опубликованного 15 февраля доклада «Кто такой Хмурый: отставной генерал-майор, связанный с падением MH17».

В документе говорится, что после публикации первой части появились «однозначные подтверждения» личности «офицера разведки» «ДНР» Хмурого, который, как считают авторы доклада, «был ключевым организатором транспортировки «Бука 332» из Донецка в поле к югу от Снежного» 17 июля 2014 года в день, когда был сбит Boeing рейса MH17, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, передает РБК.

В качестве одного из главных доказательств того, что речь идет о Сергее Николаевиче Дубинском 1962 года рождения, Bellingcat приводит свидетельства российского актера Ивана Охлобыстина, опубликованные в колонке для сайта RT 16 февраля.

«Сергей Дубинский с позывным Хмурый — уважаемый русский военный, честно посвятивший всю свою жизнь служению Отечеству, даже когда Отечество в период общественного разлада середины 90-х, бывало, поручало ему бессмысленные и губительные задания. Он уже вышел в отставку, но ему очередной раз не повезло: на родной Украине произошел госпереворот — и, как солдат, он не смог не встать на защиту конституции и присоединился к ополчению Славянска, под флагом Стрелкова», — написал тогда Охлобыстин.

Кроме того, после публикации доклада, утверждают в Bellingcat, пользователи сети обнаружили посты Дубинского на форумах Glav.su, где он якобы писал под ником «Нехороший». В одном из постов, отмечают исследователи, автор подтвердил дату рождения, совпадающую с датой рождения Дубинского, а также подтвердил подлинность своего голоса на записи, опубликованной СБУ. «Чтобы подтвердить личность Дубинского, один из пользователей спросил его, на каком автомобиле тот ездил в Славянске в 2014 году. Дубинский ответил 12 июля 2015 года, что ездил на черном Peugeot 3008. Машина этой модели попала на видео колонны с «Буком 332» в Макеевке 17 июля 2014 года. Это не значит, что Дубинский находился в этой машине, однако по всей вероятности она использовалась разведкой «ДНР», — говорится в докладе.

Далее в докладе анализируется содержание нескольких телефонных переговоров, опубликованных СБУ и международной следственной группой.

Авторы доклада заявили, что после анализа новых свидетельств, а также опубликованных СБУ и международной следственной группой перехватов телефонных переговоров, личность Дубинского-Хмурого «установлена однозначно», как и то, что именно этот человек «был ключевым организатором» транспортировки зенитно-ракетной установки «Бук» по территории Донбасса в день, когда был сбит Boeing.

После публикации первой части доклада Би-би-си связалась с человеком, который предположительной является Сергеем Дубинским. Издание не смогло однозначно подтвердить его личность, однако собеседник категорически отверг свою причастность к трагедии под Донецком. Он заявил, что расследование о перевозке «Бука» является «попыткой натянуть сову на глобус» и «смесью отобранных фактов и лжи».

По его словам, «подобные статьи ничего, кроме гомерического хохота, вызвать не могут». Как считает собеседник «Би-би-си», расследование Bellingcat — попытка увести следствие от факта, что «стрельба велась из украинского «Бука».

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines рухнул на землю в Донбассе 17 июля 2014 года. На борту рейса MH17 находились 298 человек, большинство из которых были гражданами Нидерландов, все они погибли. В сентябре 2016-го международная следственная группа обнародовало первые результаты расследования катастрофы, из которых следовало, что самолет был сбит ЗРК «Бук» и он был доставлен на территорию «ДНР» из России.

Российская сторона неоднократно опровергала выводы следствия. В сентябре 2016-го Минобороны России предоставило данные радиолокационного комплекса «Утес-Т», расположенного в Ростовской области. Согласно докладу, он не зафиксировал запуска ракеты «земля — воздух» на территории, подконтрольной самопровозглашенным республикам.


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