Трамп: Я полностью доверяю генеральному прокурору Сешенсу 3 2.03.2017, 23:32

ДОНАЛЬД ТРАМП

Президент США заявил, что полностью доверяет Джеффу Сешнсу, которого обвиняют в контактах с послом РФ.

«Полностью», - сказал Трамп, отвечая на вопрос журналиста, доверяет ли он генеральному прокурору в свете последних событий. При этом он признался, что не был проинформирован о таких контактах. «Я не был в курсе», - сказал президент СЩА.

Сешенс оказался в центре скандала в связи с его встречами с послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, о которых он не сообщил Конгрессу при рассмотрении его кандидатуры на министерский пост, передает «Радио Свобода».

Трамп также выразил сомнение в том, что генпрокорору следует взять самоотвод от участия в каких-либо действиях по расследованию предполагаемых связей штаба Трампа с российскими официальными лицами. «Я так не думаю», - сказал Трамп.

«Вашингтон пост» в среду сообщила о встречах Сешнса и Кисляка. Одна из встреч состоялась в его кабинете в Сенате, а другая в вашингтонском «Фонде наследия» и была совсем краткой.