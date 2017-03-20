Президент Uber ушел в отставку 2 20.03.2017, 7:36

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Джефф Джонс

Отставка Джеффа Джонса стала полной неожиданностью.

Президент интернет-сервиса по вызову такси Uber Джефф Джонс покинул компанию, не проработав в ней и шести месяцев.

"Мы благодарим Джеффа за полгода работы в компании и желаем ему всего наилучшего", - говорится в пресс-релизе Uber.

Источник в компании сказал ВВС, что отставка Джонса стала полной неожиданностью.

По информации корреспондента ВВС в Сан-Франциско Дейва Ли, Джефф Джонс подал в отставку после того, как ему не предложили пост главного операционного директора. Это новый пост, который Uber создает в попытке стабилизировать компанию после череды громких скандалов.

Однако сайт технических новостей Recode сообщает, что причиной ухода Джонса стали продолжающиеся в Uber проявления сексизма, замалчивания случаев дискриминации по гендерному признаку и домогательства на рабочем месте.

В феврале основатель и глава Uber Трэвис Каланик покинул экономический совет при президенте США Дональде Трампе, после того как на него обрушился поток критики со стороны общественности и его собственных сотрудников.

Каланик недавно стал героем скандального видеоролика: на записи он ругался с одним из водителей Uber относительно падающих тарифов на перевозки. Публикация видео вынудила Каланика заявить о том, что ему нужна помощь с руководством компанией, после чего и было объявлено о введении должности главного операционного директора.

"После того как мы объявили о намерении нанять главного операционного директора, Джефф пришел к выводу о том, что он не видит для себя будущего в Uber", - написал Трэвис Каланик в письме к сотрудникам, выразив сожаление тем, что об отставке Джонса "было объявлено через прессу".

Как сообщили ВВС два источника в руководстве Uber, по всей вероятности, Каланик и сам покинет свой пост после назначения операционного директора.

Предполагается, что эти изменения в Uber должны приободрить инвесторов в преддверии долгожданного первичного публичного размещения акций компании.