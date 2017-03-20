Министр труда потребовала отправить «тунеядцев» на общественные работы 85 20.03.2017, 8:24

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Местные власти должны сделать это до 1 мая.

Об этом заявила министр труда и соцзащиты Ирина Костевич в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ, сообщает tut.by.

«К 1 мая есть задача обеспечить всех безработных работой. Это те, кому надо постоянную работу, и те, для кого нет работы на рынке по их квалификации. Для них нужны оплачиваемые общественные работы как временная мера поддержки. Местные власти этим займутся», — отметила Костевич.