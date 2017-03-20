Трамп: Северная Корея ведет себя очень и очень плохо 2 20.03.2017, 8:29

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Дональд Трамп

Фото: Reuters

Руководство КНДР перешло черту дозволенного.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытания нового ракетного двигателя, проведенные Северной Кореей в минувшие выходные. Миллиардер на своей странице в Twitter заявил, что власти КНДР позволяют себе слишком многое, в том числе по отношению к Соединенным Штатам, сообщает newsru.com.

«Северная Корея ведет себя очень плохо. Уже многие годы они выставляют США на посмешище», - отметил глава государства.

North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2017 г.

Трамп также добавил, что Китай не предпринимает никаких действий для того, чтобы поспособствовать скорейшему разрешению конфликта на Корейском полуострове.

Испытания нового ракетного двигателя прошли в КНДР накануне в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Он заявил, что проведенный запуск был «величайшим событием исторической значимости» и «скоро весь мир это поймет».

Предполагается, что речь идет о двигателе для баллистических ракет дальнего действия.

Отметим, что в ночь на 6 марта произвела пуск ракет с полигона Тонгчанг-ри, где находится ракетная база. После этих испытаний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп заявили о дестабилизации обстановки в регионе, и США начали размещать в Южной Корее комплексы THAAD.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на этой неделе заявил, что политика «стратегического терпения» Вашингтона по отношению к КНДР закончилась.