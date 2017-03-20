Трамп: Северная Корея ведет себя очень и очень плохо

Трамп: Северная Корея ведет себя очень и очень плохо2
- 20.03.2017, 8:29
- 7,204
Руководство КНДР перешло черту дозволенного.
Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытания нового ракетного двигателя, проведенные Северной Кореей в минувшие выходные. Миллиардер на своей странице в Twitter заявил, что власти КНДР позволяют себе слишком многое, в том числе по отношению к Соединенным Штатам, сообщает newsru.com.
«Северная Корея ведет себя очень плохо. Уже многие годы они выставляют США на посмешище», - отметил глава государства.
North Korea is behaving very badly. They have been "playing" the United States for years. China has done little to help!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 марта 2017 г.
Трамп также добавил, что Китай не предпринимает никаких действий для того, чтобы поспособствовать скорейшему разрешению конфликта на Корейском полуострове.
Испытания нового ракетного двигателя прошли в КНДР накануне в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Он заявил, что проведенный запуск был «величайшим событием исторической значимости» и «скоро весь мир это поймет».
Предполагается, что речь идет о двигателе для баллистических ракет дальнего действия.
Отметим, что в ночь на 6 марта произвела пуск ракет с полигона Тонгчанг-ри, где находится ракетная база. После этих испытаний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп заявили о дестабилизации обстановки в регионе, и США начали размещать в Южной Корее комплексы THAAD.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на этой неделе заявил, что политика «стратегического терпения» Вашингтона по отношению к КНДР закончилась.