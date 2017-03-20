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Трамп: Северная Корея ведет себя очень и очень плохо

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  • 20.03.2017, 8:29
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Дональд Трамп
Фото: Reuters

Руководство КНДР перешло черту дозволенного.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал испытания нового ракетного двигателя, проведенные Северной Кореей в минувшие выходные. Миллиардер на своей странице в Twitter заявил, что власти КНДР позволяют себе слишком многое, в том числе по отношению к Соединенным Штатам, сообщает newsru.com.

«Северная Корея ведет себя очень плохо. Уже многие годы они выставляют США на посмешище», - отметил глава государства.

Трамп также добавил, что Китай не предпринимает никаких действий для того, чтобы поспособствовать скорейшему разрешению конфликта на Корейском полуострове.

Испытания нового ракетного двигателя прошли в КНДР накануне в присутствии лидера страны Ким Чен Ына. Он заявил, что проведенный запуск был «величайшим событием исторической значимости» и «скоро весь мир это поймет».

Предполагается, что речь идет о двигателе для баллистических ракет дальнего действия.

Отметим, что в ночь на 6 марта произвела пуск ракет с полигона Тонгчанг-ри, где находится ракетная база. После этих испытаний премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп заявили о дестабилизации обстановки в регионе, и США начали размещать в Южной Корее комплексы THAAD.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон на этой неделе заявил, что политика «стратегического терпения» Вашингтона по отношению к КНДР закончилась.


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