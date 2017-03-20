В Орше представили песни Макаревича по-белорусски

В Орше представили песни Макаревича по-белорусски5
- 20.03.2017, 8:38
- 9,133
Концерт организовало «Таварыства беларускай мовы».
19 марта в Орше выступил Юрий Нестеренко - певец, композитор, литератор, приехавший в Оршу по приглашению председателя городской организации ТБМ Юрия Нагорного.
«Литератор или музыкант? Мне трудно разделить себя в творчестве», - сказал Юрий Нестеренко «Радыё Рацыя».
Юрий Нестеренко исполнил песни из альбома «Аэрапланы ў вырай».
Рассказал Юрий Нестеренко и о переводах песен Андрея Макаревича, в том числе и песни «Снег» на белорусский язык: «Для Андрея Макаревича это был интересный момент вернуться на Родину предков и сделать белорусскоязычный проект. И специалисты по белорусскому языку сказали, что Макаревич спел безупречно. И Макаревич сказал, что «Снег» на белорусском языке получился менее «колким».