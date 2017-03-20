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В Орше представили песни Макаревича по-белорусски

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  • 20.03.2017, 8:38
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Концерт организовало «Таварыства беларускай мовы».

19 марта в Орше выступил Юрий Нестеренко - певец, композитор, литератор, приехавший в Оршу по приглашению председателя городской организации ТБМ Юрия Нагорного.

«Литератор или музыкант? Мне трудно разделить себя в творчестве», - сказал Юрий Нестеренко «Радыё Рацыя».

Юрий Нестеренко исполнил песни из альбома «Аэрапланы ў вырай».

Рассказал Юрий Нестеренко и о переводах песен Андрея Макаревича, в том числе и песни «Снег» на белорусский язык: «Для Андрея Макаревича это был интересный момент вернуться на Родину предков и сделать белорусскоязычный проект. И специалисты по белорусскому языку сказали, что Макаревич спел безупречно. И Макаревич сказал, что «Снег» на белорусском языке получился менее «колким».


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